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هشام أبو سنة: جاهزون لانتخابات المهندسين غدًا ومتواجد أمام لجان الاقتراع باكر

الخميس، 01 مارس 2018 06:31 م
هشام أبو سنة: جاهزون لانتخابات المهندسين غدًا ومتواجد أمام لجان الاقتراع باكر المهندس هشام أبو سنة المرشح رئيسا للنقابة الفرعية بالقاهرة





كتب رضا حبيشى
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أكد المهندس هشام أبو سنة المرشح رئيسا للنقابة الفرعية بالقاهرة ضمن قائمة مهندسون فى حب مصر التى يرأسها المهندس هانى ضاحى المرشح نقيبا عام استعداده لجولة الإعادة بينه وبين مرشح تيار الاستقلال المقرر إجراءها غدا الجمعة. 

 

وأضاف المهندس هشام أبو سنة فى بيان صحفى أنه جاهز لانتخابات غدا وسيكون متواجد أمام لجان الاقتراع باستاد القاهرة من التاسعة صباح غد، لافتا إلى أنه سيحترم قرار اللجنة العليا المشرفة على انتخابات واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المهندسين بعد صدور حكم قضائى بإلغاء نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات النقابة الفرعية بالقاهرة أمس.

 

وطالب هشام أبو سنة زملائه من المهندسين بالامتثال لحكم المحكمة وقرار اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين واللجنة القضائية، والتحلى بروح المنافسة الشريفة فى الانتخابات بصرف النظر عمن سيفوز بها بما يحقق صالح جموع المهندسين.

 

 


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