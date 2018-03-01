نيويورك تايمز: ترامب يفاجئ الجمهوريين بدعم تشديد الرقابة على الأسلحة

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ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فاجأ الجمهوريين فى بث مباشر على شاشات التلفزيون بتأييد تشديد الرقابة على الأسلحة، إذ حث مجموعة من المشرعين فى البيت الأبيض على إعادة إحياء تشريعات حول سلامة حيازة السلاح التى عارضتها لسنوات الجمعية الأمريكية الوطنية للبنادق ذات النفوذ القوى والغالبية العظمى من حزبه .

وقالت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس- إن ترامب دعا إلى وضع تشريع شامل لمراقبة الأسلحة من شأنه توسيع عمليات التفتيش على الأسلحة التى يتم شراؤها فى معارض الأسلحة وعبر الانترنت بالإضافة إلى ضمان عدم وصولها إلى المصابين بأمراض عقلية وتأمين المدارس إلى جانب تقييد مبيعات الأسلحة لبعض الشباب. واقترح حتى إجراء محادثة حول حظر الأسلحة الهجومية.



واقترح ترامب أيضا أن يكون لسلطات إنفاذ القانون، فى مرحلة ما، سلطة مصادرة الأسلحة من الأشخاص المصابين بأمراض عقلية أو غيرهم ممن يمكن أن يشكلوا خطرا بدون اللجوء إلى المحكمة أولا. وأضاف "أفضل مصادرة البنادق فى وقت مبكر، ومن ثم البدء بالإجراءات القانونية".



وأسفرت هذه التصريحات عن سلسلة من الدعوات المحمومة من الجمعية الأمريكية الوطنية للبنادق لحلفائها فى الكونجرس الأمريكى، ووصفت الجمعية الأمريكية أفكار ترامب فى هذا الصدد بأنها "سياسة سيئة". وأعرب المشرعون الجمهوريون فى تصريح للصحفيين عن استمرار معارضتهم لتدابير مكافحة الأسلحة.



ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن جوهر اقتراح ترامب هو إحياء مشروع قانون صاغه جو مانشين النائب الديمقراطى من ولاية فرجينيا الغربية وباتريك تومى النائب الجمهورى من ولاية بنسلفانيا عام 2013، بعد إطلاق النار فى مدرسة ساندى هوك الابتدائية، مشيرة إلى أنه رغم ضغوط الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما ومناشدات آباء وامهات تلاميذ مدرسة ساندى هوك، تم حجب مشروع القانون بسبب الحزب الجمهورى إلى حد كبير.