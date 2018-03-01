نيوزويك: رجال الأعمال الروس قلقون من حملة بريطانيا على "الأموال القذرة"







كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن رجال الأعمال الروس الأثرياء، يشعرون بالقلق إزاء الحملة التى تشنها بريطانيا على "الأموال القذرة".

وأشارت المجلة إلى أن أعضاء البرلمان البريطانى، قدموا صلاحيات جديدة واسعة فى وقت سابق هذا العام لملاحقة ما يقدر بـ 126 مليار دولار يتم غسلها حاليا من خلال شركات وعقارات فخمة فى وسط لندن.

وأوضحت نيوزويك أن السلطات التشريعية الجديدة، المعروفة بأوامر الثروة غير المبررة، تسمح لسلطات تنفيذ القانون فى بريطانيا بمطالبة أى شخص لديه ملكية أو أصول تبلغ قيمتها أكثر من 70 ألف دولار أمريكى (50 ألف استرلينى) فى بريطانيا بأن يفسر مصدر ثروته.

وهذه الإجراءات الجديدة، إلا جانب الاتجاه القوى فى البرلمان وبين السلطات المختصة بتنفيذ القانون للتعامل مع غسيل الأموال، يهدد بتدمير ثقافة الإجراءات القليلة فى مجال التمويل التى جعلت لندن حتى وقت قريب مكان جاذب للأموال المشكوك فيها لبعض من النخبة فى العالم، ولاسيما لرجال الأعمال من دول الاتحاد السوفيتى السابق.

ونقلت الصحيفة عن رجل أعمال روسى يعيش فى لندن منذ 20 عاما، والذى رفض الكشف عن هويته، قوله إن السلطات البريطانية تستطيع أن تتهمه بارتكاب جريمة حتى يثبت أنه برىء. فقد كانت لندن دائما مكانا سهلا للبيزنس. لكن الآن، يعتقد أن المستثمرين سيفكرون مرتين قبل أن يقوموا بالاستثمار فيها.

وشكا رجل الأعمال الروسى، الذى أطلق على نفسه اسم "أليكسى"، من أن الحديث على مدار سنوات عن مخالفات الكرملين بدءا من التدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحتى الغش فى الأولمبياد، قد خلقت ثقافة أصبح يتم التعامل فيها رجال الأعمال الروس العاديين بشكل ظالم على أنهم محتالين.

وفى أعقاب جنون روسيا وترامب، وبث حلقات بى بى سى المسلسلة "ماكمافيا" التى تتحدث عن حياة العصابات الروسية فى لندن، أصبح الناس سعتقدون أن كل رجال الأعمال الروس مجرمين بالأساس.