نيكى يغلق عند أدنى مستوى فى أسبوعين وضعف اليورو يهبط بشركات المعدات الدقيقة







رويترز

انخفض المؤشر نيكى للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى فى أسبوعين تقريبا عند الإغلاق اليوم الخميس، حيث تأثرت المعنويات بتراجع وول ستريت الليلة الماضية بينما أضر انخفاض اليورو مقابل الين بأسهم شركات مثل مصنعى المعدات الدقيقة.

ونزل المؤشر القياسى 1.6 % ليغلق عند 21724.47 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 16 فبراير، والمؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6 % أيضا إلى 1740.20 نقطة.

وتأثرت معنويات المستثمرين سلبا بعدما سجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أسوأ أداء منذ يناير 2016 بينما عبر المستثمرون عن قلقهم بشأن صعود الين أمام اليورو مما أضاف إلى الميل للعزوف عن المخاطرة.

وهبط اليورو إلى 129.86 ين وهو أدنى مستوى منذ مطلع سبتمبر بعدما قوضت بيانات تضخم ضعيفة فى منطقة اليورو التوقعات بأن يقلص البنك المركزى الأوروبى حوافزه.

ونزل سهم أورمون كورب 2.2 % بينما انخفض سهم تيرومو كورب 2.8 %. والشركتان المتخصصتان فى صناعة المعدات الدقيقة تتأثران بدرجة كبيرة بالبيانات الاقتصادية الأوروبية.

وتراجعت أسهم شركات التصدير حيث فقد سهم تويوتا موتور 2.1 % بينما نزل سهم كيينس 2.1 %.