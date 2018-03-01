نيابة السويس تقرر تجديد حبس قاتل زوجة أبن عمه 15 يوما







السويس- سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، اليوم الخميس، تجديد حبس "محمد أ ش" وشهرته "رزق" 40 عاما، المتهم بقتل زوجة أبن عمه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين، بتغيب "ليلي. أ " من سكان حي الأربعين بالمحافظة منذ 30 يوما.

وبتشكيل فريق بحث، بقيادة اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود عيد رئيس مباحث مديرية أمن السويس، والمقدم علي جابر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، أكدت التحريات أن أخر شخص كان بصحبه السيدة هو "محمد أ ش" وشهرته "رزق" 40 عاما، من سكان منطقة المثلث بحى الأربعين وموطنه الأصلى فرشوط بمحافظة قنا.

وتمكن النقيب مازن مؤنس مباحث قسم شرطة الأربعين، والملازم أول أحمد عزب العرب، من القبض علي الشخص المشتبه به، وباستجوابه اعترف بأنه قام بقتل زوجة ابن عمه بعد رفضها إقامة علاقة جنسيه معه.