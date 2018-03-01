نقيب المحامين فى افتتاح مقر النقابة بالعجوزة: مستمرون فى تنقية جداول النقابة

كتب محمود العمري

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة هى درع لكل المحامين، وأنا دائما من الحريصين على اصطفاف المحامين ووحدتهم، ونؤكد على هذه القيمة، لأننا نمر بأزمات، لأننا نقابة كبيرة العدد، وأن نقابة المحامين ليست بتاعت أحد سوى أعضاءه.

وأضاف فى كلمته بافتتاح مقر النقابة بمحافظة الجيزة، أننا مع حماية كل حقوق المحامين، والدفاع عليهم، وأننا مستمرين فى عملية تنقية جداول النقابة، مطالبا المحامين بأن يساعدوا النقابة فى ذلك.

وتابع أن المحامى الذى يؤدى واجبه بالكامل نحترمه جميعا، مؤكدا اننا بعد ما قمنا بزيادة المعاش للمحامين، بالإضافة إلى الزيادات الأخرى، وفرنا فائضا فى ميزانية النقابة، لافتا أن محامى الذى توفى فى الإسكندرية صرف له معاش دفعة واحدة 25 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا لم يكن موجود من قبل، لافتا إننا فى نقابة المحامين فى معركة حياة أو موت.

وأوضح: "إننا لن نمكن حد ياخد نقابة المحامين مننا، ونحن مستهدفين، وفى 466 موظفا من مجلس الدولة مقيدين فى نقابة المحامين، ويمثلون طابور خامس لنا، تم حذفهم من جداول النقابة، وهنوصل لحقنا من خلال البرلمان والمحاكم، وهنحصن كل قرارات النقابة بالقانون".

ويقع المقر الجديد للمحامين بالجيزة فى منطقة العجوزة، ومقام على مساحة 1000 متر، ويهدف لخدمة محامى الجيزة.