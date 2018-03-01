video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب المحامين فى افتتاح مقر النقابة بالعجوزة: مستمرون فى تنقية جداول النقابة

الخميس، 01 مارس 2018 08:59 م
نقيب المحامين فى افتتاح مقر النقابة بالعجوزة: مستمرون فى تنقية جداول النقابة سامح عاشور





كتب محمود العمري
إضافة تعليق

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة هى درع لكل المحامين، وأنا دائما من الحريصين على اصطفاف المحامين ووحدتهم، ونؤكد على هذه القيمة، لأننا نمر بأزمات، لأننا نقابة كبيرة العدد، وأن نقابة المحامين ليست بتاعت أحد سوى أعضاءه. 

 

وأضاف فى كلمته بافتتاح مقر النقابة بمحافظة الجيزة، أننا مع حماية كل حقوق المحامين، والدفاع عليهم، وأننا مستمرين فى عملية تنقية جداول النقابة، مطالبا المحامين بأن يساعدوا النقابة فى ذلك.

 

وتابع أن المحامى الذى يؤدى واجبه بالكامل نحترمه جميعا، مؤكدا اننا بعد ما قمنا بزيادة المعاش للمحامين، بالإضافة إلى الزيادات الأخرى، وفرنا فائضا فى ميزانية النقابة، لافتا أن محامى الذى توفى فى الإسكندرية صرف له معاش دفعة واحدة 25 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا لم يكن موجود من قبل، لافتا إننا فى نقابة المحامين فى معركة حياة أو موت.

 

وأوضح: "إننا لن نمكن حد ياخد نقابة المحامين مننا، ونحن مستهدفين، وفى 466 موظفا من مجلس الدولة مقيدين فى نقابة المحامين، ويمثلون طابور خامس لنا، تم حذفهم من جداول النقابة، وهنوصل لحقنا من خلال البرلمان والمحاكم، وهنحصن كل قرارات النقابة بالقانون".

 

ويقع المقر الجديد للمحامين بالجيزة فى منطقة العجوزة، ومقام على مساحة 1000 متر، ويهدف لخدمة محامى الجيزة

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عشرات المحامين يشاركون في افتتاح مقر نقابتهم بمحافظة بالجيزة

اخبار عاجلة

اخبار مصر

سامح عاشور

نقابة المحامين



لا تفوتك
فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة