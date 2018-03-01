نقيب الصحفيين: نمر بمرحلة دقيقة تحتاج تكاتف الجميع.. والرئيس يؤمن بدور الإعلام







الاسكندرية جاكلين منير

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، خلال اللقاء الذى نظمتة نقابة الصحفيين بالاسكندرية، إن الوطن يمر بمرحلة دقيقة، تحتاج إلى تكاتف الجميع، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهدا كبيرا للنهوض بالوضع الحالى الذى يمثل تحديا كبيرا، وأكد على التكامل بين مؤسسات الدولة سواء الأجهزة التنفيذية أو الإعلامية والصحفية.

وأوضح سلامة، أن الرئيس السيسى يؤكد دائما على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة فى ظل الظروف الحرجة التى نمر بها جميعا، مؤكدا على أن العلاقات بين النقابة والدولة عادت لقوتها وهى علاقة شراكة من خلال القوانين المنظمة، حيث سيتم إحالة القضايا الخاصة بالصحفيين للبت فيها من خلال لجنة التحقيق و التأديب بالنقابة ثم تحال إلى القضاء.

وأضاف نقيب الصحفيين:"مصر مرت بسنوات من الفساد والخراب وتحتاج لمجهودات كبرى، ووارد أن يكون هناك أخطاء، لكن هناك مجهودات كبرى".

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته نقابة الصحفيين بالإسكندرية بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، ورزق الطرابيشى، نقيب الصحفيين بالمحافظة.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة شهدت أكبر زيادة فى البدل والمعاش الشهرى وسيتم صرفه بأثر رجعى، كما وعد بحل مشاكل الجرائد الحزبية المعطلة منذ أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى تضاعف قيمة صندق التكافل الاجتماعى حتى تصل إلى 120 ألف جنيه، كما أنه جارى الانتهاء من مركز التديب داخل النقابة ليصبح أضخم مركز تدريبى فى مصر، كما تم تخصيص أرض لبناء مستشفى خاصة بالصحفيين و جارى التشاور حول طرق البناء وهناك مقترحات ما زالت تحت الدراسة و لن يمر العام الجارى إلا وسيتم وضع حجر الأساس لها.

كما وعد النقيب بحل مشكلة النادى البحرى بالإسكندرية، وجارى دراسة المقترحات وتوفير التمويل للبدء فى بنائه.

وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن الإعلام يقوم بدور هام فى إلقاء الضوء على النواحى الإيجابية والسلبية، مبديا استعداده دائما للتعاون مع الإعلام.

شهد الحفل تكريم بعض الحاصلين على جوائز التميز الصحفى من نقابة الصحفيين.