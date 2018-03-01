نائب منوف: 5 ملايين جنيه لاستكمال مشاريع المياه والصرف الصحى







المنوفية - محمد فتحى

أكد النائب أيمن عبد الهادى معاز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق بتخصيص 5 ملايين جنيه كدعم لقرى الدائرة، لاستكمال مشاريع مياه الشرب الصرف الصحى.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع" أنه تم اعتماد المبلغ لدعم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى، داخل الحيز العمرانى الجديد.