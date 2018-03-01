نائب منوف: 5 ملايين جنيه لاستكمال مشاريع المياه والصرف الصحى

نائب منوف: 5 ملايين جنيه لاستكمال مشاريع المياه والصرف الصحىالخميس، 01 مارس 2018 01:08 م
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق
أكد النائب أيمن عبد الهادى معاز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية، على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق بتخصيص 5 ملايين جنيه كدعم لقرى الدائرة، لاستكمال مشاريع مياه الشرب الصرف الصحى.
وأضاف عضو مجلس النواب لـ"اليوم السابع" أنه تم اعتماد المبلغ لدعم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى، داخل الحيز العمرانى الجديد.
إضافة تعليق
صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان
الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة