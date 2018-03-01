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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الخميس، 01 مارس 2018 01:26 م
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة موانئ -أرشيفية





دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة ، بينما غادر سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها ، مغادرة  122 سيارة نقل محملة بـ 5429 طن قمح  ،وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 83576 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11466 طنا .

كما شملت حركة الصادر من الميناء 7300 طن يوريا و14450 طن ملح و1000 طن رمل و600 طن أسمنت .

وفي سياق متصل تواصل الكراكة مكه أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء ، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 526826 متر مكعب ، وذلك حفاظا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض لها الميناء . 

 

 


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