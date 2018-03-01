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موظف يطعن جاره بسبب معاكسته زوجة ابنه فى الشرقية

الخميس، 01 مارس 2018 09:25 ص
موظف يطعن جاره بسبب معاكسته زوجة ابنه فى الشرقية اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية





الشرقية - فتحية الديب
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أقدم موظف بقطاع الكهرباء بقرية "مشتول القاضى" التابعة لمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، على طعن جاره مُحدثًا جرحًا نافذًا ببطنه؛ مدعيا أن الأخير عاكس زوجة نجله.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال "إ.ع.م" 35 سنة سائق، مُقيم بدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بجرح نافذ بالبطن.

 

وبسؤال والد المصاب اتهم كلًا من "س.ر.ع" 56 سنة، فنى صيانة بشركة الكهرباء، مُقيم بقرية "مشتول القاضى" ونجليه "ح" و"ا" بالتعدى على نجله وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواة".

 

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه ونجليه الواقعة بسبب قيام المصاب بمعاكسة زوجة نجله (المتهم الثالث) وذلك أثناء استقلالها "توك توك" بقيادته لتوصيلها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

وفى سياق متصل تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بغرفة حارس عقار، ملك لطبيب بشرى بمركز الزقازيق نتيجة حدوث ماس كهربائى.


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