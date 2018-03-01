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موسكو: تحقيق المصالحة السورية يتطلب وقف إطلاق النار من كافة الأطراف

الخميس، 01 مارس 2018 06:22 م
موسكو: تحقيق المصالحة السورية يتطلب وقف إطلاق النار من كافة الأطراف الأوضاع فى سوريا





(أ ش أ)
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قال رئيس لجنة الشؤون الدولية فى مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليومالخميس، إن "تحقيق مصالحة دائمة فى سوريا يتطلب وقف إطلاق النار من قبل كافة الأطراف المتحاربة على أراضيها".

وأضاف كوساتشوف - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - : "لا شك فى أن تحقيق المصالحة الثابتة فى سوريا يتطلب دعم كافة الأطراف المتحاربة على أراضى هذا البلد".

يذكر أن المركز الروسى للمصالحة الوطنية فى سوريا، قد أجرى، فى وقت سابق، 14 لقاء عمل واجتماعًا تفاوضيًا بشأن المصالحة فى سوريا.

من جانبه، قال مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسى لشؤون الأمن الدولي، ألكسندر فينيديكتوف، اليوم الخميس، إن عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا يعوقه التدخل الخارجي.

وأضاف فينيديكتوف - بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا يعوقه التدخل الخارجى المستمر فى الأزمة السورية . فمثلاً فى منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا هناك قرابة 20 قاعدة عسكرية أمريكية".

وحول "المنطقة الأمنية" للولايات المتحدة فى التنف بسوريا، قال إن "المسلحين يتنقلون بحرية أمام أعين العسكريين الأمريكيين هناك، علمًا بأن المنطقة مغلقة أمام قافلات مساعدات الأمم المتحدة".

وقال فينيديكتوف: "الوضع محير أيضًا عندما تحتل عمليًا الولايات المتحدة، دون الاتفاق مع الحكومة السورية، منطقة على طول 55 كيلومترًا حول التنف على الحدود السورية-الأردنية . فى هذه المنطقة يوجد مخيم الركبان للاجئين، حيث يتنقل المسلحون أمام أعين القوات المسلحة الأمريكية".

وتابع : "وفى الوقت نفسه، بالنسبة للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، الذين يحاولون الدخول إلى المخيم من الأراضى السورية، المنطقة لا تزال مغلقة".

 


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موسكو

المصالحة السورية

الهدنة في سوريا

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