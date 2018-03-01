مكتب رئيس الوزراء العراقى: تعطيل إقرار الموازنة عمل غير مسؤول







(أ ش أ)

اعتبر سعد الحديثى متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، أن تعطيل إقرار الموازنة عمل غير مسؤول وسيلحق ضررا فادحا بمصالح عامة الشعب.

ودعا الحديثى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، مجلس النواب بتحمل مسؤولياته فى حث أعضائه على الإسراع بالتصويت على قانون الموازنة لتمكين وزارات ومؤسسات الدولة من القيام بواجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين".

وأعرب عن بالغ الأسف بسبب الانسحابات المتكررة "بهدف الإخلال بالنصاب ومنع تمرير الموازنة دون الالتفات لعواقب التعطيل -، منوها بخطورة الاستمرار فى تأخير إقرار الموازنة العامة وانعكاساته السلبية على مصالح الشعب والاقتصاد والخدمات.