video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مكتب رئيس الوزراء العراقى: تعطيل إقرار الموازنة عمل غير مسؤول

الخميس، 01 مارس 2018 11:47 م
مكتب رئيس الوزراء العراقى: تعطيل إقرار الموازنة عمل غير مسؤول رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى





(أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتبر سعد الحديثى متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، أن تعطيل إقرار الموازنة عمل غير مسؤول وسيلحق ضررا فادحا بمصالح عامة الشعب.

ودعا الحديثى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، مجلس النواب بتحمل مسؤولياته فى حث أعضائه على الإسراع بالتصويت على قانون الموازنة لتمكين وزارات ومؤسسات الدولة من القيام بواجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين".

وأعرب عن بالغ الأسف بسبب الانسحابات المتكررة "بهدف الإخلال بالنصاب ومنع تمرير الموازنة دون الالتفات لعواقب التعطيل -، منوها بخطورة الاستمرار فى تأخير إقرار الموازنة العامة وانعكاساته السلبية على مصالح الشعب والاقتصاد والخدمات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منح المورد الثقافى 2018.. فوز 21 مشروعا من بين 234 فى 5 مجالات..سوريا تتصدر بـ7 وفلسطين بـ4 ولبنان بـ3 ومصر بـ2.. وأبرز الأعمال ترصد معاناة العرب واعتداءات الجيش الإنجليزى على نساء قرية مصرية وحرب العراق وإيران

مجموعة مصر.. السعودية تسقط برباعية أمام العراق وديا

رئيس الوزراء العراقى

الموازنة

العراق

اخبار العراق



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة