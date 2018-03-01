مقتل 7 مسلحين تابعين لـ "داعش" إثر غارات جوية شرق أفغانستان







كابول(أ ش أ)

أعلن مسئولون أمنيون أفغان، اليوم الخميس، مقتل 7 مسلحين على الأقل تابعين لتنظيم داعش الإرهابى إثر غارات جوية نفذت بطائرات بدون طيار فى إقليمى ننجرهار وكابيسا فى شرق أفغانستان.

وقال الفيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغاني، فى بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن الغارات الجوية نفذتها القوات الأمريكية باستخدام طائرات بدون طيار، موضحًا أن 4 مسلحين من (داعش) قتلوا بعد استهداف الغارات لمخابئهم بمنطقة أشين فى إقليم ننجرهار.

وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مدفع رشاش ثقيل من طراز (دوشكا) فى الغارة الجوية، مضيفا أنه فى غارات جوية منفصلة لطائرات بدون طيار فى منطقة تاجاب بإقليم كابيسا قتل ما لا يقل عن 3 مسلحين بينهم أحد قادة التنظيم الإرهابي.

وأوضح أن المدنيين فى الإقليميين وقوات الأمن الأفغانية لم يتكبدوا أى خسائر إثر الغارات الجوية.

ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها تنظيم (داعش) الإرهابى على التقرير حتى الاَن.