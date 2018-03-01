مقتل 7 خبراء متفجرات حوثيين فى غارات للتحالف العربى بصعدة اليمنية







كتب إبراهيم حسان

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، بمقتل 7 خبراء متفجرات حوثيين فى غارات للتحالف العربى بمحافظة صعدة باليمن.