مقتل 7 خبراء متفجرات حوثيين فى غارات للتحالف العربى بصعدة اليمنية

مقتل 7 خبراء متفجرات حوثيين فى غارات للتحالف العربى بصعدة اليمنيةالخميس، 01 مارس 2018 09:52 م
ضربة للتحالف العربى - أرشيفية
كتب إبراهيم حسان
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، بمقتل 7 خبراء متفجرات حوثيين فى غارات للتحالف العربى بمحافظة صعدة باليمن.
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