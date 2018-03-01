video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 7 أشخاص فى اشتباكات على الحدود الفنزويلية الكولومبية

الخميس، 01 مارس 2018 02:04 م
مقتل 7 أشخاص فى اشتباكات على الحدود الفنزويلية الكولومبية قوات الجيش فى فنزويلا





وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قتل 7 أشخاص جراء اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحين من عصابات المافيا، وقوات الأمن الفنزويلية على الحدود مع كولومبيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكتب فريدى برنال وزير الزراعة الفنزويلى فى "تويتر": "أسفر الاشتباك على الحدود الكولومبية الفنزويلية عن مقتل سبعة أشخاص، وهم خمسة رجال وامرأتان"، كما ضبطت القوات الأمنية الفنزويلية فى ولاية تاتشيرا سبعة صناديق تحتوى أسلحة نارية وقنابل.

وتمتد الحدود بين فنزويلا وكولومبيا على 2200 كم، حيث تنشط فى تلك المناطق عمليات التهريب وعصابات المافيا.

وتم إغلاق الحدود لمدة عام كامل فى أغسطس 2015 بموجب مرسوم من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بعد هجوم شنته تلك العصابات على قوات بلاده الأمنية، وبعدها تم فتح الحدود فى أغسطس 2016 بموجب اتفاق بين الرئيس الفنزويلى ونظيره الكولومبى خوان مانويل سانتوس.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مادورو يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية فى فنزويلا

فنزويلا تطلب من الأمم المتحدة إرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية

فنزويلا

الجيش

أخبار العالم اليوم

كولومبيا



لا تفوتك
صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

بالتواريخ والأرقام.. تعرف على حوداث قطارات السكة الحديد × 10 سنوات

بالتواريخ والأرقام.. تعرف على حوداث قطارات السكة الحديد × 10 سنوات

صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان

صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان

الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"

الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"

سفاح أمريكى يجمع دى كابريو وبراد بيت فى فيلم واحد

سفاح أمريكى يجمع دى كابريو وبراد بيت فى فيلم واحد

حارس الأهلى يتحدث عن فوائد المعايشة فى ألافيس الإسبانى

حارس الأهلى يتحدث عن فوائد المعايشة فى ألافيس الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة