مقتل 5 عناصر من الحوثيين إثر اشتباكات مع الجيش اليمنى غرب تعز







(أ ش أ)

قُتل 5 عناصر من ميليشيات الحوثي، وأُصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء اشتباكات مع قوات الجيش اليمنى غرب تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر بمحور تعز العسكرى قوله، "إن اشتباكات تركزت بين قوات الجيش اليمنى والمليشيات فى مناطق (البركنة) و(المضابي) و(جبل العويد بجبهة مقبنة) غرب تعز، أسفرت عن مقتل 5 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين".

فيما قامت المليشيا بتصفية أحد عناصرها ويدعى فؤاد على ثابت، بعدة طلقات فى الرأس بعد اتهامه بالخيانة.