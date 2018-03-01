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مقتل مسجلين خطر بالسويس فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة

الخميس، 01 مارس 2018 09:04 ص
مقتل مسجلين خطر بالسويس فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة مدير الأمن





السويس- سيد نون
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قتل اثنين من المسجلين خطر في تبادل لأطلاق الرصاص مع قوات الشرطة بالسويس بالمناطق الجبلية بالعين السخنة.

ونقل المسجلين خطربعد مقتلهم الي مشرحة مستشفيي السويس العام وسط حراسه امنيه مشددة.

وكان اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية للأمن كلف اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس وقيادات إدارة الامن العام بضبط المسجل خطر شديد الخطورة بالسويس المعروف بـ " التوأم " ومعه مسجل خطر أخر هارب من شمال سيناء.

و اكدت التحريات الأمنية لمدير المباحث الجنائية بالسويس وقيادات الامن العام قيام المسجل خطر " الشهير " ومسجل خطر اخر شديد الخطورة من شمال سيناء بالاختباء داخل منطقة جبلية بالعين السخنة.

وبتحرك ضباط مباحث مديرية أمن السويس بقيادة مدير المباحث الجنائية اللواء خالد إبراهيم والعميد محمود عيد رئيس مباحث مديرية أمن السويس وضباط جهاز الأمن العام تم حصار المتهمين داخل طريق العين السخنة، وعندما اقتربت قوات الشرطة من المسجلين خطر قاما بإطلاق الرصاص في اتجاه قوات الشرطة وبتبادل اطلاق الرصاص قتل المسجلين خطر.

 


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