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مصرع مسنة فى حادث سير بمدينة ميت أبوغالب بدمياط

الخميس، 01 مارس 2018 09:31 ص
مصرع مسنة فى حادث سير بمدينة ميت أبوغالب بدمياط حادث تصادم





دمياط معتز الشربينى
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لقيت سيدة مسنة مصرعها  بعد أن دهستها سيارة نقل  فى مدينة ميت ابوغالب بمحافظة دمياط وأكد شهود عيان أنها تعرضت  لحادث سير وهى فى طريق العودة لمنزلها  بعد زيارة شقيقتها  وتم إيداع الجثمان مشرحة مستشفى كفر سعد  المركزى وصرحت  النيابة بدفن الجثمان لعدم  وجود شبهة جنائية.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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