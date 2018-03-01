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مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

الخميس، 01 مارس 2018 05:29 م
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية





المنيا- حسن عبد الغفار
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لقى شخص مصرعه وأصيب 9 أشخاص آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم بين سيارتين على طريق الشيخ فضل ببنى مزار فى المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتصادم سيارة ملاكى مع سيارة ربع نقل على طريق الشيخ فضل ببنى مزار على الطريق الصحراوى الشرقى، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جميعهم فى حالة خطرة.
 
تم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى الشيخ فضل ببنى مزار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

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