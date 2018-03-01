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مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره محور صلاح سالم

الخميس، 01 مارس 2018 07:45 ص
مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره محور صلاح سالم جثة - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره محور صلاح سالم اتجاه نفق الأزهر بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور صلاح سالم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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