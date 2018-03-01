مصرع سيدة صدمها أتوبيس أثناء عبورها شارع الهرم

جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمها أتوبيس "مينى باص" أثناء عبورها شارع الهرم اتجاه مناطق الجيزة بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بشارع الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
الهيئات الإعلامية تشيد بقرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المتورطة ببث أخبار كاذبة وشائعات.. وتؤكد: ليس ضد حرية الرأى.. نقيب الصحفيين: احترازى ولن يهدف لعرقلة الإعلاميين.. و"الوطنية للصحافة": إجراء وقائى
الداخلية تحاصر "الشائعات" والتحريض على الإرهاب عبر السوشيال ميديا.. إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب.. وخبراء أمن: الإخوان وراء نشر شائعات تضر بالأمن العام
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
هاني الدمياطى
أين خطوط عبور المشاه؟
شارع الهرم بطوله كله لا يوجد به اشارات مرور ولا اماكن لعبور المشاه وكل المواطنين بتعدى الشارع بمعجزه هل هذا يصح فى بلد متقدمه ؟