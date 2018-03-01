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مصرع سيدة صدمها أتوبيس أثناء عبورها شارع الهرم

الخميس، 01 مارس 2018 08:11 ص
مصرع سيدة صدمها أتوبيس أثناء عبورها شارع الهرم جثة - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمها أتوبيس "مينى باص" أثناء عبورها شارع الهرم اتجاه مناطق الجيزة بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة  بشارع الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

هاني الدمياطى

أين خطوط عبور المشاه؟

شارع الهرم بطوله كله لا يوجد به اشارات مرور ولا اماكن لعبور المشاه وكل المواطنين بتعدى الشارع بمعجزه هل هذا يصح فى بلد متقدمه ؟

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