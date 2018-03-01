مصرع سيدة صدمها أتوبيس أثناء عبورها شارع الهرم







كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمها أتوبيس "مينى باص" أثناء عبورها شارع الهرم اتجاه مناطق الجيزة بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة بشارع الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.