مصدر: إنشاء موقف للسيارات بشارع مقار فى الدقى للتخفيف عن شارع السودان







كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى، أن محافظة الجيزة بالتنسيق مع إدارة المرور ستقوم بإنشاء موقف سيارات بشارع مقار بمنطقة البحوث للعمل على استيعاب أعداد كبيرة من السيارات داخل الموقف للتخفيف على شارع السودان والتحرير بهدف تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية بالمكان.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم إعادة تخطيط المكان طبعا لمعايير هندسية للعمل على تسهيل دخول السيارات الى الموقف و تحديد السعة الكاملة له وعدد السيارات التى سيتم تخزينها بداخله بهدف تخفيف الأحمال عن الشوارع المحيطة بمنطقة البحوث للمتجه من مناطق فيصل والهرم الى منطقة الدقى.

وأوضح المصدر، أن تلك الخطوة ستحدث طفرة فى حركة السيارات وستساهم فى الحد من حالة الزحام المرورى المتكرر بتلك المنطقة للمتجه من فيصل والهرم إلى الدقى لتنظيم عملية سير المركبات مع نشر كافة العلامات الإرشادية والحواجز الحديدية وتدعيم المنطقة بالخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.