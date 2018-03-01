video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصدر: إنشاء موقف للسيارات بشارع مقار فى الدقى للتخفيف عن شارع السودان

الخميس، 01 مارس 2018 05:00 ص
مصدر: إنشاء موقف للسيارات بشارع مقار فى الدقى للتخفيف عن شارع السودان حملة مرورية - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

قال مصدر أمنى، أن محافظة الجيزة بالتنسيق مع إدارة المرور ستقوم بإنشاء موقف سيارات بشارع مقار بمنطقة البحوث للعمل على استيعاب أعداد كبيرة من السيارات داخل الموقف للتخفيف على شارع السودان والتحرير بهدف تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية بالمكان.

 

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم إعادة تخطيط المكان طبعا لمعايير هندسية للعمل على تسهيل دخول السيارات الى الموقف و تحديد السعة الكاملة له وعدد السيارات التى سيتم تخزينها بداخله بهدف تخفيف الأحمال عن الشوارع المحيطة بمنطقة البحوث للمتجه من مناطق فيصل والهرم الى منطقة الدقى.

 

وأوضح المصدر، أن تلك الخطوة ستحدث طفرة فى حركة السيارات وستساهم فى الحد من حالة الزحام المرورى المتكرر بتلك المنطقة للمتجه من فيصل والهرم إلى الدقى لتنظيم عملية سير المركبات مع نشر كافة العلامات الإرشادية والحواجز الحديدية وتدعيم المنطقة بالخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يضبط 6855 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

موقف سيارات

العلامات الارشادية

مرور الجيزة

الدقى



لا تفوتك
مهاب مميش: عبور 296 سفينة قناة السويس بحمولة 19.4 طن خلال 6 أيام

مهاب مميش: عبور 296 سفينة قناة السويس بحمولة 19.4 طن خلال 6 أيام

وزارة النقل: مشروعات بقيمة 55 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

وزارة النقل: مشروعات بقيمة 55 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

الهيئات الإعلامية تشيد بقرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المتورطة ببث أخبار كاذبة وشائعات.. وتؤكد: ليس ضد حرية الرأى.. نقيب الصحفيين: احترازى ولن يهدف لعرقلة الإعلاميين.. و"الوطنية للصحافة": إجراء وقائى

الهيئات الإعلامية تشيد بقرار النائب العام بضبط وسائل الإعلام المتورطة ببث أخبار كاذبة وشائعات.. وتؤكد: ليس ضد حرية الرأى.. نقيب الصحفيين: احترازى ولن يهدف لعرقلة الإعلاميين.. و"الوطنية للصحافة": إجراء وقائى

الداخلية تحاصر "الشائعات" والتحريض على الإرهاب عبر السوشيال ميديا.. إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب.. وخبراء أمن: الإخوان وراء نشر شائعات تضر بالأمن العام

الداخلية تحاصر "الشائعات" والتحريض على الإرهاب عبر السوشيال ميديا.. إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب.. وخبراء أمن: الإخوان وراء نشر شائعات تضر بالأمن العام

رجيم الوجبة الواحدة.. 4 خطوات سهلة هتساعدك تخسى بسرعة

رجيم الوجبة الواحدة.. 4 خطوات سهلة هتساعدك تخسى بسرعة

السعودية "ترانزيت" محمد إبراهيم للعودة للأهلى وجلسة لوضع الرتوش

السعودية "ترانزيت" محمد إبراهيم للعودة للأهلى وجلسة لوضع الرتوش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة