مصادر دبلوماسية: اجتماع وزراء الخارجية العرب 7 مارس

قالت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى لـ"اليوم السابع"، إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية سوف يعقد اجتماعا فى دورته 149 يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 مارس الجارى، للإعداد للقمة العربية المقبلة فى الرياض.

ويسبق الاجتماع الوزارى، اجتماع للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية يوم الأحد القادم، للإعداد للملفات التى سترفع لوزراء الخارجية.

ويناقش الاجتماع عدد من البنود والتى تتضمن تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين( 148-149) وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب الأمانة العامة.

كما يناقش الاجتماع التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتفعيل مبارزة السلام العربية، إلى جانب التطورات والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة وتطورات الاستيطان والجدار العازل والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية فى فلسطين.

ويناقش الاجتماع سبل مواجهة الاستهداف الإسرائيلى للقضية الفلسطينية والأمن القومى العربى فى القارة الأفريقية، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينى، إلى جانب مناقشة تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة (الدورة 99).

كما يناقش الاجتماع تقريرا عن أعمال المكتب الرئيسى والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتى 148-149، إلى جانب بحث قضية الأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى المحتلة، بالإضافة إلى الجولان العربى السورى المحتل.

ويناقش الاجتماع تطورات الأوضاع فى سوريا، والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع فى ليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بالإضافة إلى دعم السلام والتنمية فى السودان.

ويبحث الاجتماع سبل اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، إلى جانب دعم جمهورية العراق فى الانتصار النهائى على عصابات داعش الإرهابية وتحرير مدنه، بالإضافة إلى دعم الإيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش.

كما يبحث الاجتماع سبل دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحل السلمى للنزاع الحدودى الجيبوتى الإريترى.

والتدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلى على الأمن القومى العربى والسلام الدولى وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.

كما يناقش الاجتماع العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الإفريقية، والعلاقات العربية الأوروبية، ومنتدى التعاون العربى الروسى، وتعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والعلاقات العرببة مع الصين والهند واليابان ودول أمريكا الجنوبية ومجموعة دول جزر الباسيفيك.

ويبحث الاجتماع الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى إلى جانب تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة للإعلام العربى، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فى دورتها العادية 43 التى عقدت فى 31 يناير الماضى.

ويناقش الوزراء بندا حول سبل مكافحة الإرهاب الدولى وصيانة الأمن القومى العربى، إلى جانب نتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون القانونية فى اجتماعها 20 فبراير الجارى.

كما يبحث الوزراء سبل تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب حيث تم إدراج هذا البند بناء على طلب مصر، إلى جانب تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية فى دورتها 93 التى عقدت فى 21 من الشهر الجارى، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء الهيئة العليا للرقابة العامة.