مستقبل وطن يعقد مؤتمرا جماهيريا 12 مارس بدمياط لدعم الرئيس







دمياط عبده عبد البارى

أعلن أمين عام حزب مستقبل وطن بدمياط عن تنظيم مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك يوم 12 مارس.

وأكد سليمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر سيعقد بميدان الساعة بمدينة دمياط بحضور أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، ولفيف من القيادات الشعبية والشخصيات العامة.

وأوضح سليمان، أن أعضاء الحزب فى مختلف قرى ومدن ومراكز دمياط، يعملون على حشد المواطنين وتحفيزهم للمشاركة فى الانتخابات والنزول والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.