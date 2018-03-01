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مدير متحف النيل بأسوان يوقع على أطول علم لمصر يحمله ذوى الإعاقة

الخميس، 01 مارس 2018 12:31 ص
مدير متحف النيل بأسوان يوقع على أطول علم لمصر يحمله ذوى الإعاقة مدير متحف النيل بأسوان يوقع على أطول علم لمصر





أسوان – عبد الله صلاح
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وقع المهندس هشام فرغلى، مدير عام متحف النيل بأسوان، على أطول علم لجمهورية مصر العربية والذى يجوب المحافظات عبر ذوى الإعاقة فى مصر وذلك فى إطار تعبيرهم عن حب مصر وتمجيد علمها فى كل مكان وزمان.

جاء ذلك على هامش ختام فعاليات "تدريب الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فرصة عمل أفضل لعام 2018 بأسوان"، اليوم الأربعاء، تحت رعاية اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، واللواء شريف سيف الدين، قائد المنطقة الجنوبية، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، وإتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأشخاص ذوى الإعاقة.

حضر ختام الفاعليات المهندس هشام فرغلى، مدير عام متحف النيل، ومحمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ولفيف من ذوى الإعاقة بالمحافظة، وعدد من القيادات الطبيعية والشعبية.

واختتمت الفاعليات بالتقاط صور تذكارية للمشاركين بالحفل الختامى لتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة نحو فرصة عمل أفضل، أمام أطول علم لمصر بمتحف النيل بأسوان.

 


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