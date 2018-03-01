مدير أمن سوهاج والحكمدار يشاركان فى الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية







سوهاج - محمود مقبول

احتفلت اليوم الخميس إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، باليوم العالمى للحماية المدنية، بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير الأمن واللواء حسن محمود حكمدار المديرية، واللواء على الكاشف نائب المدير لقطاع الشمال، واللواء أحمد عبد العظيم مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والعميد علاء نمشة مدير إدارة الحماية المدنية.

وافتتح مدير الأمن غرفة العمليات الخاصة بالإدارة، والتى تعمل على مدار الساعة بالتناوب، بالإضافة إلى إفتتاح غرفة المرفقعات بعد إضافة إجهزة جديدة عالية التقنية لاستخدامها فى التعامل مع البلاغات الخاصة بالمفرقات وتأمين وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، افتتاح غرفة اللياقة البدنية والتى يتم استخدامها فى رفع كفاءة الضباط والأفراد البدنية لسهولة التعامل البلاغات ونقل المعدات فى التعامل مع البلاغات من خلال عمليات الإنقاذ البرى والنهرى والحريق.

وشهدت الاحتفالية أيضًا تنفيذ عدد من الأنشطة التى تتضمن العروض التدريبية لقوات الحماية المدنية وعقد ندوات تثقيفية لنشر الوعى المجتمعى فى مختلف مجالات الحماية المدنية بالمدارس والميادين العامة، ودعوة عدد من طلاب المدارس ودور الأيتام للمشاركة فى الاحتفالات وتوزيع النشرات الإرشادية بهدف نشر وتنمية الوعى وحرصًا من الإدارة العامة للحماية المدنية على التواصل مع جميع فئات المجتمع.

وشهد مدير أمن سوهاج وشاهد بيانات عملية لعمليات الكشف عن المتفجرات بواسطة الكلاب البوليسية والتعامل مع الأجسام الغريبة بواسطة الروبوت الآلى وشهد أحدث المعدات والسلالم الهيدروليكية التى تصل إلى عدة طوابق وأثنى مدير الأمن على المدى الذى وصل له رجال الحماية المدنية وسرعة الانتقال للبلاغات والتعامل مع الحرائق والسيطرة عليها.

ومن جانبه، قال اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج على هامش الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية، أن قوات الحماية المدنية تقوم بدور مهم جدًا من خلال التعامل مع البلاغات والحوادث الخطيرة، وأن وزارة الداخلية طبقًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية يتم دعمها بكافة الأجهزة والتقنيات الحديثة لمواكبة كافة التطورات التى تتم فى كافة بلدان العالم، الأمر الذى يرفع من كفاءة الضباط والأفراد العاملين بالإدارة وأننا احتفلنا اليوم باليوم العالمى للحماية المدنية تكريمًا لرجال الإدارة لما يقدمونه من جهد ملموس وملحوظ فى العمل.

أما اللواء علاء نمشه مدير إدارة الحماية المدنية فقال سوهاج بها 45 سيارة إطفاء، والحماية المدنية مرفق مهم يتبع وزارة الداخلية، ويتمتع بتنظيم إدارى وعملى، ويتكون قسم الإطفاء بسوهاج من 37 نقطة موزعة على مختلف مراكز المحافظة و2 إنقاذ نهرى ، وتم تزويد المناطق الصناعية بنقاط إطفاء جديدة لسرعة الوصول إلى البلاغات وأن دور قسم الإنقاذ البرى يتمثل فى إنقاذ المواطنين أثناء انهيار المنازل و قسم الإنقاذ النهرى بالبحث عن الغارقين بالمياه وأولت الحماية المدنية اهتماما خاصا بقسم المفرقعات، للتصدى للإرهاب وحرصت الحماية على توفير فرق تدريبية متخصصة للضباط وتدعيم المفرقعات بأحدث الأجهزة من السيارات والمعدات.



















































