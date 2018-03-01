محمد فريد: البورصة آلية للتوزيع العادل للثروة.. وليست حكرا على الأغنياء







كتب هانى الحوتى

أطلقت البورصة المصرية برنامجا لتدريب موظفى الشركات فى مختلف القطاعات بمصر على أساسيات ومزايا الاستثمار طويل الأجل فى البورصة، ضمن مساعيها لنشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعى المالى، بما يضمن اجتذاب مزيد من المستثمرين بسوق المال.

وفى هذا الإطار، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن فكرة البرنامج التدريبى جاءت لزيادة الوعى الاستثمارى بالمجتمع، والبداية بموظفى الشركات العاملة فى مختلف القطاعات والأنشطة بمصر، لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المتعلقة بمستقبلهم المالى، متابعا: "البرنامج التدريبى يشرح ببساطة الأسس المبدئية للاستثمار والادخار طويل الأجل فى البورصة، وكيفية تحليل الفرص الصحيحة والأدوات والمفاهيم العامة للاستثمار بها، بهدف مساعدة المجتمع على الاستثمار فى البورصة، وليس حثهم على نوع معين من الاستثمار".

وتابع "فريد"، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، قائلا: "سوق المال وعاء ادخارى واستثمارى طويل الأجل، تمكن جموع المصريين بالتحويش فيها بمبالغ بسيطة لمدد طويلة للاستفادة من عوائدها المستقبلية، ما ينفى فكرة أنها حكر على أصحاب الثروات والأغنياء"، وذكر رئيس البورصة أن البرنامج التدريبى لموظفى الشركات حول أساسيات وكيفية الادخار والاستثمار طويل الأجل فى البورصة، يأتى ضمن سلسلة متكاملة من اللقاءات التى ستطول مختلف الشركات خلال الفترة المقبلة .

وأكد رئيس البورصة، أن سوق الأوراق المالية بجانب كونها منصة لتدبير التمويل اللازم للشركات الراغبة فى التوسع والنمو، فهى رافد ادخارى واستثمارى طويل الأجل للمستثمرين، وهو التوازن الذى تعمل عليه البورصة عبر اجتذاب شركات قوية للقيد على المستوى المالى والإدارى مع زيادة جودة ودورية الإفصاح لحماية حقوق المستثمرين .

وأكد رئيس البورصة، أن سوق المال تسهم فى التوزيع العادل للثروة فى المجتمع، عبر العملية التشاركية التى تتم بشراء المواطنين أسهم الشركات التى تقود النمو الاقتصادى.

كانت البورصة قد نظمت ورشة عمل لموظفى شركة فودافون، أول من أمس الثلاثاء، استعرض ممثلو البورصة خلالها أساسيات ومزايا الادخار والاستثمار طويل الأجل فى البورصة، فضلا عن تصويبهم عدة مفاهيم خاطئة، أهمها أن البورصة ليست حكرا على الأغنياء والمحترفين فقط، بل هى آلية ادخار واستثمار طويل الأجل لجموع المصريين.

وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من الحضور مع المحاضرين من البورصة، إذ أشادوا بالمبادرة والورشة، مؤكدين أنها صححت لهم عديدا من المفاهيم المغلوطة عن الاستثمار فى البورصة، فضلا عن تمكينهم من معرفة دور سوق المال فى توفير التمويل اللازم للنمو وإتاحة فرص للادخار والاستثمار على المدى الطويل.