محاولات للتقارب بين إسرائيل وبولندا بعد قانون حول المحرقة







القدس (أ ف ب)

التقى مسئولون إسرائيليون وبولنديون الخميس، فى القدس فى محاولة لتجاوز التوتر الناجم عن قانون بولندى حول المحرقة.

وتعتبر إسرائيل هذا القانون محاولة لنفى مشاركة بعض البولنديين فى محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، الأمر الذى تنفيه بولندا.

وقال المدير العام للخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم الذى تراس وفد بلاده "علينا أن نتأكد من صون الحقائق التاريخية".

وصرح للصحفيين قبل مباحثات مع الوفد البولندى الذى ترأسه نائب وزير الخارجية بارتوز سيشوكى أن "صون ذاكرة المحرقة يتجاوز العلاقات الثنائية، إنها قضية أساسية تمس صميم الشعب اليهودى".

وعبر روتيم أيضا عن القلق الإسرائيلى حيال "ازدياد التظاهرات المناهضة للسامية" أخيرا فى بولندا، مؤكدا أن المسئولين البولنديين نددوا بها.