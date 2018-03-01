video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محاولات للتقارب بين إسرائيل وبولندا بعد قانون حول المحرقة

الخميس، 01 مارس 2018 07:36 م
محاولات للتقارب بين إسرائيل وبولندا بعد قانون حول المحرقة رئيس بولندا





القدس (أ ف ب)
إضافة تعليق

التقى مسئولون إسرائيليون وبولنديون الخميس، فى القدس فى محاولة لتجاوز التوتر الناجم عن قانون بولندى حول المحرقة.

وتعتبر إسرائيل هذا القانون محاولة لنفى مشاركة بعض البولنديين فى محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، الأمر الذى تنفيه بولندا.

وقال المدير العام للخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم الذى تراس وفد بلاده "علينا أن نتأكد من صون الحقائق التاريخية".

وصرح للصحفيين قبل مباحثات مع الوفد البولندى الذى ترأسه نائب وزير الخارجية بارتوز سيشوكى أن "صون ذاكرة المحرقة يتجاوز العلاقات الثنائية، إنها قضية أساسية تمس صميم الشعب اليهودى".

وعبر روتيم أيضا عن القلق الإسرائيلى حيال "ازدياد التظاهرات المناهضة للسامية" أخيرا فى بولندا، مؤكدا أن المسئولين البولنديين نددوا بها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جدل فى بولندا حول تصريحات رئيس الوزراء بشأن محرقة اليهود

منظمة يهودية تبحث إصدار تحذير بشأن السفر إلى بولندا بعد خلافات حول قانون المحرقة

مصرع 5 أشخاص جراء البرد القارس فى بولندا

بولندا

اخبار بولندا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة