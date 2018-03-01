محافظ دمياط يوجه بتنفيذ قرار اخلاء احد العقارات برأس البر







دمياط معتز الشربينى

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لرئيس الوحدة المحلية لمدينة راس البر بالتعاون مع قسم شرطة رأس البر لتنفيذ قرار اخلاء احد العقارات برأس البر .

حيث تبين خلال بحث شكوي مالك احد العقارات برأس البر والذي يطلب وقف تنفيذ قرار الاخلاء الصادر للعقار المذكور لحين صدور حكم في الطعن من قبل إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة راس البر أن قطعة الأرض المذكورة أرض أملاك دولة وتم تحرير عقد بإشغال قطعة الارض لإقامة فندق سياحي ولا يجوز تأجيره من الباطن او اشغالها لغير الغرض المرخص من اجله ولقد تم تعديل الفندق الي وحدات سكنية مخالفا بذلك شروط الترخيص وقد تم صدور قرار اداري بتشكيل لجنة لاستلام القطعة وبمعاينة اللجنة اوصت بعرض حالة العقار علي اللجنة المشكلة بالمادة 90 من القانون وصدر قرار هندسي بازالة العقار حتي سطح الارض خلال أسبوع للخطورة الداهمة .

وبالعرض علي المحافظ قام برفض الطلب المقدم من المواطن ووجه تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمدينة راس البر بالتعاون مع مأمور قسم شرطة راس البر لتنفيذ قرار الاخلاء على وجه السرعة