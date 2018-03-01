محافظ دمياط يصدر قرار بتعيين 16معلم مساعد







دمياط عبده عبد البارى

أكدالسيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أصدرالقرارقم 121 ،بإتخاذ إجراءات التعيين على وظيفة (معلم أو مايعادلها) ،وفقا للمادة 73 من القانون 155 لسنة2007 والمعدل بالقانون93 لسنة 2012 ،لشاغلي وظيفة معلم مساعد ومافي مستواها.



وأكد "سويلم" ،أن المعينين قد أمضوا سنتين على تعاقده علي وظيفة معلم مساعد و حصلوا علي شهادة الصلاحية ،واستوفوا كافة الشروط المطلوبة للتعيين على وظيفة (معلم/ أخصائي) ،مضيفا أن عددهم 16 معلم ، وعليهم التوجه الي شئون العاملين (التعينات) بالمديرية لإستلام خطابات التعيين ابتداء من الأحد 2018/3/4.



