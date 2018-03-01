محافظ دمياط يصدر قرار بتعيين 16معلم مساعد

محافظ دمياط يصدر قرار بتعيين 16معلم مساعدالخميس، 01 مارس 2018 01:53 م
محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق
أكدالسيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أصدرالقرارقم 121 ،بإتخاذ إجراءات التعيين على وظيفة (معلم أو مايعادلها) ،وفقا للمادة 73 من القانون 155 لسنة2007 والمعدل بالقانون93 لسنة 2012 ،لشاغلي وظيفة معلم مساعد ومافي مستواها.
وأكد "سويلم" ،أن المعينين قد أمضوا سنتين على تعاقده علي وظيفة معلم مساعد و حصلوا علي شهادة الصلاحية ،واستوفوا كافة الشروط المطلوبة للتعيين على وظيفة (معلم/ أخصائي) ،مضيفا أن عددهم 16 معلم ، وعليهم التوجه الي شئون العاملين (التعينات) بالمديرية لإستلام خطابات التعيين ابتداء من الأحد 2018/3/4.
إضافة تعليق
صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان
الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة