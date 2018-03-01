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محافظ المنيا يكرم الفائزين في ختام المهرجان الأول للثقافة والفنون

الخميس، 01 مارس 2018 01:47 م
محافظ المنيا يكرم الفائزين في ختام المهرجان الأول للثقافة والفنون جانب من التكريم





المنيا- حسن عبد الغفار
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شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، الحفل الختامي للمهرجان الأول للثقافة والفنون لمحافظات شمال الصعيد "المنيا-الفيوم- بني سويف" والذي أقيم بمسرح ديوان عام المحافظة، بحضور الفنان فاروق الشرنوبي، والمخرج محمد جبر، والأديبة ابتسام الدمشاوي.
 
أشاد المحافظ بالأعمال التي شارك بها المتسابقون، مؤكدا أهمية مثل هذه الأنشطة في تنمية وإثراء المهارات الإبداعية لدى أبنائنا، حيث تسهم في إطلاق العنان لأصحاب المواهب والنابغين للتعبير عن أفكارهم بشكل غير تقليدي، وأوضح أن الفنون هي اقصر وأسرع الطرق للتعبير عن الأفكار.
 
وفى نهاية الحفل سلم المحافظ شهادات تقدير للفائزين، في مجالات (المسرح، وفرق الكورال والموسيقي، والفيلم القصير، والقصة القصيرة، والشعر)، والتي تم تحكيمها أمام لجان متخصصة لكل من المجالات الخمس، كما تم توزيع دروع المحافظة لتكريم أعضاء لجان التحكيم.
 
 

 


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