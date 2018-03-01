محافظ القليوبية يؤكد على دور العمد والمشايخ في الانتخابات الرئاسية







القليوبية نيفين طه

إجتمع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية ، بالعمد والمشايخ لمراكز محافظة القليوبية " بنها وطوخ وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية وشبين القناطر والخانكة" لمناقشة استعداداتهم للانتخابات الرئاسية القادمة ، وتأكيدا لدورهم الحيوي في تحفيز المواطنين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم بإعتبارهم الأكثر شعبية للمواطنين وقدرتهم على حشدهم للنزول بقوة، للتعبير عن أرائهم وتوعيتهم بخطر العزوف السياسي، بالإضافة إلى توعيتهم بالتمسك بحقهم الدستوري لتظهر مصر بالصورة اللائقة أمام العالم كله.

وأكد محافظ القليوبية على الدور الهام للعمد والمشايخ المتمثلة في إعلاء همم المواطنين للمشاركة الإيجابية، مشيرا إلى ضرورة تجهيز كشوفات لعدد المقار الإنتخابية وعدد اللجان في نطاق القرية وتجهيز كشوف بأسماء المواطنين وإعلام كل مواطن من أهل القرية برقمه الإنتخابي وعنوان لجنته وحشد الناس على مدار الثلاث أيام والتنسيق مع الجهاز التنفيذي ،لتوفير سيارات لنقل الناخبين إلى اللجان بالمجان وتوفير فرق متطوعين من الشباب، لتنظيم دخول الناخبين خاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

ومن جانبهم أعرب العمد والمشايخ على إستعدادتهم وجاهزيتهم لإستقبال الإنتخابات، حيث قاموا بعرض خطتهم لحشد المواطنين على مدار الثلاثة أيام مؤكدين أن هناك حملات ستجوب القرى للطرق على الأبواب لتكون الإنتخابات عرسا وإحتفالا كبيرا، يشهده العالم لنظهر بصورة حضارية تليق بمكانة مصر وتاريخها العريق.

كما إجتمع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم بعدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارة الشركات الخاصة بالمحافظة لبحث إستعدادتهم للإنتخابات الرئاسية القادمة ودورهم في تحفيز العمال والموظفين العاملين بشركاتهم للنزول للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية.

وأكد محافظ القليوبية لرجال الأعمال على ضرورة حشد العمال والموظفين لديهم للنزول للمشاركة بالانتخابات بصورة منظمة على مدار الثلاث أيام لإظهار مصر بصورة مشرفة أمام العالم الخارجى.

ومن جانبهم أعرب رجال الأعمال على إستعدادهم وجاهزيتهم لإستقبال الإنتخابات ، وأنه تم عمل حصر بأعدادهم وتجهيز سيارات لنقلهم للجان لإعطائهم الفرصة للمشاركة بالعملية الانتخابية مع انتظام العمل فى الوقت نفسه.