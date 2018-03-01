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محافظ الإسكندرية: تسكين 45 أسرة من إجمالي 114 أسرة بمساكن طلمبات الماكس

الخميس، 01 مارس 2018 01:59 م
محافظ الإسكندرية: تسكين 45 أسرة من إجمالي 114 أسرة بمساكن طلمبات الماكس محافظ الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير
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أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بأنه خلال اليومين الماضيين تم تسكين 45 أسرة من إجمالي 114 أسرة من سكان ترعة الخندق بالوحدات المخصصة لهم بمساكن طلمبات الماكس، حيث تم تسكين 22 أسرة في وحدات جديدة ببلوك 3 خلال اليوم الأول، وتسكين 23 أسرة في وحدات ببلوك 6 خلال اليوم الثاني، كما أنه تم تخصيص سيارات نقل من حي العجمي لمساعدة الأهالي في نقل كافة متعلقاتهم الي المساكن الجديدة، وتم البدء في هدم المساكن القديمة والآيلة للسقوط التي كانت تمثل خطورة داهمة على حياه قاطنيها عقب نقل كافة متعلقات الأسر إلى المساكن الجديدة، وهذا يأتي في إطار المشروعات القومية لتطوير العشوائيات والمناطق داهمة الخطورة، وتحسين مستوى قاطنيها.
 
وأكد سلطان أن المحافظة ستستمر حتى تسكين باقي سكان ترعة الخندق في المساكن الجديدة بطلمات الماكس، مشيرا إلى أنه كلف علاء يوسف رئيس حي العجمي بتسهيل كافة إجراءات انتقال السكان من المساكن القديمة الي الجديدة، مؤكدا ان الدولة تستهدف تطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بها، وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها، لافتاً إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة على مستوى المحافظة هي في مقدمة المشروعات التي تعكف المحافظة على إنهاءها تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  .
 
 
يذكر ان مشروع "طلمبات الماكس" هو أحد مشروعات تطوير المناطق العشوائية المحافظة، ويتضمن المشروع 9 عقارات تحتوى على 215 وحدة سكنية وتبلغ مساحة الوحدة 63 مترا، بتكلفة إجمالية قدرها 22 مليون جنيه، ويخصص مشروع طلمبات الماكس لنقل سكان المنطقة الواقعة على ترعة الخندق بالماكس ، والتى تمثل خطورة داهمة من الدرجة الثانية على سكانها.
 
 

 


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