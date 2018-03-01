متوسط سعر خام دبى ينخفض فى فبراير من أعلى مستوى فى أكثر من 3 سنوات

متوسط سعر خام دبى ينخفض فى فبراير من أعلى مستوى فى أكثر من 3 سنواتالخميس، 01 مارس 2018 08:16 ص
نفط ــ صورة أرشيفية
سنغافورة (رويترز)
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قال متعاملان اليوم الخميس، إن متوسط السعر المعروض لخام دبى على منصة وكالة بلاتس للتسعير بلغ 62.721 دولار للبرميل فى فبراير.
وكان متوسط سعر الخام فى يناير الأعلى منذ نوفمبر 2014، ويستخدم منتجو الخام فى الشرق الأوسط تلك الأسعار لتحديد أسعار البيع الرسمية لخاماتهم كل شهر.
وفيما يلى متوسط أسعار خامى دبى وسلطنة عمان ومتوسطهما على منصة بلاتس بالدولار للبرميل.
الخام فبراير يناير التغير
دبى 62.721 66.189 -3.468
عمان 63.049 66.316 -3.267
متوسط دبي/عمان 62.885 66.253 -3.368
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