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مباحث سوهاج تكثف جهودها لكشف غموض سرقة غرفة حاسب آلى بمدرسة زراعية

الخميس، 01 مارس 2018 09:13 ص
مباحث سوهاج تكثف جهودها لكشف غموض سرقة غرفة حاسب آلى بمدرسة زراعية حواسيب آلية- صورة أرشيفية





سوهاج محمود مقبول
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يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث المركز جهودهم لكشف غموض واقعة سرقة 4 شاشات حاسب آلى و8 كيسة من غرفة الحاسب الآلى من مدرسة أولاد سلامة الثانوية الزراعية دائرة المركز عن طريق كسر الباب.
 

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد سرقة غرفة للحاسب الآلى بمدرسة ثانوية فنية.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عزت رئيس مباحث المركز بتقدم "مدحت ر ن ف" 57 سنة مدير مدرسة أولاد سلامة الثانوية الزراعية ببلاغ بعد  اكتشافه كسر قفل باب غرفة الحاسب الآلى الخاصة بالمدرسة وسرقة "4" شاشات حاسب آلى و"8" كيسة واتهم كلا من "رجب ا ح ع" 49 سنة و"عاطف م ح ع" 48 سنة عاملان حراسة بالمدرسة بالإهمال.

 

وبسؤال المشكو فى حقهما أنكرا ما نسب إليهما وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وتحديد وضبط المتهمين والمسروقات وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2790 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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