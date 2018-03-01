مؤسسة البنك التجارى الدولى تتوسع بأنشطتها على مستوى الجمهورية







كتب : أحمد يعقوب

فى إطار التزام مؤسسة البنك التجارى الدولى بدعم المجتمع المصرى وبالأخص الأطفال، شهدت المؤسسة توسعًا جغرافيًا وتنوعًا لأنشطتها ومبادرتها في العديد من المناطق الجديدة في جميع أنحاء مصر. وانطلاقًا من دورها في دعم وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال الأقل حظًا في مصر، تكرس المؤسسة جهودها لتمويل المشروعات التى تخلق قيمة طويلة الأجل وتوفر حياة اجتماعية كريمة للأطفال.

وفي هذا الصدد، تتنوع أنشطة مؤسسة البنك التجارى الدولى، ومن أحدثها مشروع تمويل علاج 400 طفل من مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى (فيروس سى) تحت إشراف المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد بإجمالى 4,1 مليون جنيه مصريًا. وقامت المؤسسة أيضًا بتخصيص 6,1 مليون جنيه مصريًا لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج "أطفال بدون فيروس سى" التابع للجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد. ويعد مشروع (أطفال بدون فيروس سى) هو الوحيد من نوعه فى مصر لمتابعة وعلاج الأطفال المصابين بفيروس سى بالمجان.

ومن المشروعات الرئيسية الأخرى الشراكة طويلة الأمد مع مستشفى عين شمس الجامعى حيث تم مؤخرًا افتتاح مختبر قسطرة الأطفال- تحت إشراف وإدارة مؤسسة يحيى عرفة الخيرية للأطفال- والذى يتم من خلاله إجراء 100 عملية شهريًا مما يساهم في خفض قائمة الانتظار بنسبة 90%.

وتضم قائمة المشروعات التي تقودها مؤسسة البنك التجارى الدولى تمويل شراء قافلة طب الأسنان المتنقلة لكلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة تحت الإشراف الإدارى لنادى روتارى الزمالك بإجمالى 640 ألف جنيهًا مصريًا. وقد صُممت هذه القافلة بهدف توفير علاج الاسنان مجانًا لطلاب المدارس الحكومية بالمناطق النائية بمحافظتى القاهرة والجيزة. هذا بالإضافة إلى قيام المؤسسة بشراء جهاز ثاني خاص بالأشعة المقطعية “PET-CT” بقيمة 26,9 مليون جنيه مصريًا لمستشفى سرطان الأطفال 57357 مما يساهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى وتقليص قوائم الانتظار، حيث يساعد ذلك الجهاز الأطباء والجراحين على تحديد الخلايا السرطانية والتخطيط لإزالتها أثناء إجرائهم للعمليات الجراحية.

وفى نطاق التوسع بصعيد مصر، قامت مؤسسة البنك التجارى الدولي بتنظيم 65 قافلة "6/6 لفحص العيون" بمحافظات أسوان وسوهاج والأقصر. تم خلال تلك القوافل فحص حوالي 44 ألف طالب وطالبة من 65 مدرسة ابتدائية حكومية. كما شاركت المؤسسة أيضًا فى إنشاء وتجهيز وحدة العناية المركزة لحديثى الولادة ووحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى راعى مصر بمحافظة المنيا، وكذلك تغطية نفقات إجراء 543 عملية جراحية معقدة للعيون و61 جراحة قلب مفتوح للأطفال الأكثر احتياجاً.

يأتى ذلك بالإضافة إلى تنظيم المؤسسة لحملات التبرع بالدم حيث قامت بجمع 438 كيس دم خلال 15 حملة خلال العام الماضى، والتي من شأنها إنقاذ حياة أكثر من 1300 شخص. ومن مبادرات المؤسسة الأخرى مبادرة "الاسكواش للجميع" حيث أطلقت المؤسسة المرحلة الثانية والتي تضمنت تنظيم عدة أيام رياضية لأطفال من جمعية الهلال الأحمر المصرى استمتعوا خلالها بممارسة رياضة الاسكواش، وذلك تحت رعاية البنك التجاري الدولى-مصر بالمشاركة مع اللاعب المصرى الشهير عمرو شبانة. وتهدف المبادرة إلى منح فرصة متساوية للأطفال الأقل حظًا لاكتشاف ودعم قدراتهم الرياضية.

جدير بالذكر، أن مؤسسة البنك التجارى الدولي هي مؤسسة غير هادفة للربح تأسست عام 2010. ومن خلال تخصيص %1.5 من أرباح البنك التجارى الدولى سنوياً إضافة إلى تبرعات عملاء وعاملي ومساهمى البنك، تقدم المؤسسة مجهوداتها لأكثر القطاعات احتياجًا للدعم والمساعدة وهما قطاعي الصحة والتغذية للأطفال من خلال مبادرات متعددة الأوجه.