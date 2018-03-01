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مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد السيسى لفترة رئاسية ثانية بأسوان

الخميس، 01 مارس 2018 10:26 م
مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد السيسى لفترة رئاسية ثانية بأسوان جانب من المؤتمر





أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن
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شهد المؤتمر الجماهيرى لدعم وتأييد الرئيس السيسى بقرية الكاجوج محافظة أسوان، قيام منظمى المؤتمر برفع حذاء مجندى الجيش المعروف باسم "البيادة" تقديرا واحترام لرجال القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وألقت فاطمة مصطفى، فتاة من قرية الكاجوج قصيدة شعرية لتحية للشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فى سيناء ومختلف مناطق مصر.

حضر المؤتمر عادل طلحة رئيس مدينة كوم أمبو، وأحمد الكاجوجى البرلمانى السابق وراعى المؤتمر، والشيخ حسن الليثى وكيل المنطقة الأزهرية بكوم أمبو، والقنس فولبتير ممثل الكنيسة، وأحمد سعد درويش، ومحمد سليم، نائبى البرلمان، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان الأسبق، مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة اللواء أحمد سليمان.


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