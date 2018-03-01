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للمرة الأولى فى تاريخ البنوك المصرية.. ودائع البنك الأهلى تسجل تريليون جنيه

الخميس، 01 مارس 2018 03:34 م
للمرة الأولى فى تاريخ البنوك المصرية.. ودائع البنك الأهلى تسجل تريليون جنيه يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى





كتب: أحمد يعقوب
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قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حجم محفظة الودائع بالبنك ارتفعت لتسجل تريليون - ألف مليار - جنيه لأول مرة فى تاريخ البنوك المصرية.
 
 
 
وارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية - لمستوى تاريخى جديد لتصل إلى 3.218 تريليون جنيه، فى نهاية شهر أكتوبر 2017، مقارنة بـ3.176 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر سبتمبر 2017، أى بزيادة قدرها نحو 42 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر حديثًا.
 
 
 
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد على أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

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