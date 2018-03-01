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قضاة تونسيون يعتصمون احتجاجا على "ضغوط" الشرطة

الخميس، 01 مارس 2018 04:53 م
قضاة تونسيون يعتصمون احتجاجا على "ضغوط" الشرطة مظاهرات تونس _ صورة أرشيفية





تونس (أ ف ب)
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اعتصم عشرات القضاة والمحامين، الخميس، أمام محكمة قرب العاصمة التونسية احتجاجا على ما اعتبروه "ضغوطا" تمارسها الشرطة على القضاء.

والاثنين، تجمع شرطيون باللباس العسكرى والمدنى أمام محكمة بنعروس فى الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية تأييدا لخمسة من زملائهم استجوبتهم النيابة بعد اتهامهم بتعذيب موقوف.

وطالب الشرطيون بالإفراج عن زملائهم ما اثار استياء العديد من المنظمات التونسية التى اتهمتهم بالتأثير فى مسار عمل القضاء.

وأوقف 3 من الشرطيين الخمسة احتياطيا، لكن نيابة بنعروس اعلنت مساء الاثنين انه تم الافراج عنهم جميعا مع استمرار التحقيق معهم.

وقالت القاضية بسمة حمادة التى شاركت فى الاعتصام لفرانس برس ان "عناصر حفظ النظام ليسوا فوق القانون (...) نحن فى صدد بناء دولة ديموقراطية. يجب ان يسود الاحترام بين جميع المؤسسات".

وكانت جمعية القضاة التونسيين قالت فى بيان ان الخميس سيكون "يوم غضب" فى المحاكم حيث سيتأخر بدء الجلسات ساعتين احتجاجا، واعتصم المحامون والقضاة الخميس بلباسهم الاسود وهتفوا "استقلال القضاء خط احمر".


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اعتصامات

ضغوط الشرطة التونسية

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