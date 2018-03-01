فيديو.. الأمن الموريتانى يمنع حارس أردوغان المسلح من مرافقته للقاء الرئيس







كتب محمد جمال

قام الحرس الشخصى للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، بإبعاد أحد الحراس المسلحين الشخصيين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ومنعه من دخول قاعة الشرف بالمطار، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

ووفقا لما نشرته وكالة "الأخبار" الموريتانية، حاول الحارس الشخصى لأردوغان دخول القاعة حاملا سلاحه، ليتم منعه وإبعاده عن القاعة.

وحاول عناصر حرس الرئيس التركى السيطرة على البوابة وإدخال بقية الوفد التركى من وزراء ورجال أمن، إلا أن الحرس الجمهورى الموريتانى رفض السماح لهم بالدخول.

ورافق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى زيارته للعاصمة الموريتانية نواكشوط العشرات من رجال الأمن الأتراك.

ووصل إردوغان إلى نواكشوط فى زيارة تستغرق بضع ساعات ضمن جولته فى أفريقيا والتى بدأها بزيارة الجزائر ثم موريتانيا على أن يتوجه للسنغال فى المحطة الثالثة قبل أن يختتمها بزيارة مالى.

وتعد الزيارة هى الأولى التى يقوم بها رئيس تركى لموريتانيا، ومن المقرر أن يشمل برنامج الزيارة مباحثات بين الرئيسين وتوقيع اتفاقات تعاون بشأن الصيد البحرى والاقتصاد البحرى والزراعة وتعزيز وحماية الاستثمارات والسياحة والتعاون فى مجال المحروقات والمناجم.