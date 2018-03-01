video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء توجه الشكر لتعليم جنوب سيناء

الخميس، 01 مارس 2018 09:54 م
غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء توجه الشكر لتعليم جنوب سيناء جانب من الاجتماع





جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

وجهت غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وذلك خلال اجتماع الفيديو كونفرانس الشهرى، الذى أقيم صباح اليوم الخميس وبحضور مصطفى الزغبى وكيل المديرية نائبا عن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية بجنوب سيناء وحضور السيد حجازى، مدير أمن المديرية وعدد من مديرى الإدارات التعليمية ومسئولى الأمن بالإدارات ومسئولى إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية والإدارات وعدد من طلاب المدارس.

 

ووجه المتحدث باسم غرفه العمليات الشكر والتقدير لتعليم جنوب سيناء موضحا أنها المحافظة الوحيدة التى بلغت نسبه التنفيذ فيها 100% فى فيديوهات خطط الإخلاء للأزمات والكوارث. 

 

وأوضح المتحدث باسم غرفة العمليات أن الفيديوهات المرسلة لمجلس الوزراء من محافظة جنوب سيناء بلغ 170 فيديو من إجمالى 171 منشـأه تعليمية وأوضح أن هذه أعلى نسبة على مستوى الجمهورية ووجه شكر خاص لتعليم جنوب سيناء وللقيادات العاملة به وقال إن نسبة وصول الفيديوهات لخطط الإخلاء بجنوب سيناء بلغت 99، 4%، وهى من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية.

 

هذا وقدم محمد عقل وكيل الوزارة الشكر لإدارة الأمن ومسئولو الأزمات والكوارث بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس موضحا أن العمل بروح الفريق هو سر النجاح لأى منظومة.

 

يذكر أن غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء أخطرت جميع المديريات وجميع المدارس على مستوى الجمهورية بعمل خطط الإخلاء فى حالة الأزمات والكوارث وتوثيقها فيديو وتحدد أن يكون الأسبوع الأول فى بداية الفصل الدراسى الثانى للمرحلة الابتدائية، الأسبوع الثانى للمرحلة الإعدادية، والأسبوع الثالث للمرحلة الثانوية العام والفنى على أن ترسل الفيديوهات بخطط الإخلاء إلى غرفه العمليات المركزية بالوزارة التى أعلنت اليوم أن نسبة التنفيذ بتعليم جنوب سيناء بلغت 100%.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"وكيل تعليم جنوب سيناء" يتابع اختبارات المسابقة الوطنية لاكتشاف الطلاب الموهوبين

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة