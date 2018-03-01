غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء توجه الشكر لتعليم جنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

وجهت غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وذلك خلال اجتماع الفيديو كونفرانس الشهرى، الذى أقيم صباح اليوم الخميس وبحضور مصطفى الزغبى وكيل المديرية نائبا عن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية بجنوب سيناء وحضور السيد حجازى، مدير أمن المديرية وعدد من مديرى الإدارات التعليمية ومسئولى الأمن بالإدارات ومسئولى إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية والإدارات وعدد من طلاب المدارس.

ووجه المتحدث باسم غرفه العمليات الشكر والتقدير لتعليم جنوب سيناء موضحا أنها المحافظة الوحيدة التى بلغت نسبه التنفيذ فيها 100% فى فيديوهات خطط الإخلاء للأزمات والكوارث.

وأوضح المتحدث باسم غرفة العمليات أن الفيديوهات المرسلة لمجلس الوزراء من محافظة جنوب سيناء بلغ 170 فيديو من إجمالى 171 منشـأه تعليمية وأوضح أن هذه أعلى نسبة على مستوى الجمهورية ووجه شكر خاص لتعليم جنوب سيناء وللقيادات العاملة به وقال إن نسبة وصول الفيديوهات لخطط الإخلاء بجنوب سيناء بلغت 99، 4%، وهى من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية.

هذا وقدم محمد عقل وكيل الوزارة الشكر لإدارة الأمن ومسئولو الأزمات والكوارث بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس موضحا أن العمل بروح الفريق هو سر النجاح لأى منظومة.

يذكر أن غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء أخطرت جميع المديريات وجميع المدارس على مستوى الجمهورية بعمل خطط الإخلاء فى حالة الأزمات والكوارث وتوثيقها فيديو وتحدد أن يكون الأسبوع الأول فى بداية الفصل الدراسى الثانى للمرحلة الابتدائية، الأسبوع الثانى للمرحلة الإعدادية، والأسبوع الثالث للمرحلة الثانوية العام والفنى على أن ترسل الفيديوهات بخطط الإخلاء إلى غرفه العمليات المركزية بالوزارة التى أعلنت اليوم أن نسبة التنفيذ بتعليم جنوب سيناء بلغت 100%.