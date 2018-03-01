غدا.. ندوات بمساجد كفر الشيخ عقب صلاة الجمعة بعنوان "مياه تساوى حياة بالمساجد"الخميس، 01 مارس 2018 09:48 م
الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعقد مديريه أوقاف كفر الشيخ غدا الجمعة ندوة بمسجد الأستاد، بمدينة كفر الشيخ بعنوان نقطه مياه تساوى حياة، عقب صلاة الجمعة مباشرة.
قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بإن الندوة تأتى تتويجا لبرتوكولات التعاون بين وزارات الأوقاف والموارد المائية والرى والزاراعة، وتهدف الندوة لحث المصلين على ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه.
وأكد الفقى، أن ندوات أخرى ستكون بالمساجد الرئيسية بعواصم المدن والقرى الأم، مشيرا إلى أن الإسلام دعانا إلى الاعتدال فى استخدام المياه والابتعاد عن الإسراف، مؤكداً أن الأوقاف اختارت عددا من الأئمة للمشاركة فى التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على المياه، لاسيما فى هذه المرحلة التى نحياها وحاجتنا إلى الترشيد باعتباره مبدأ إسلامى ووطنى.
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