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غدا.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى بكفر الزيات

الخميس، 01 مارس 2018 09:42 م
غدا.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى بكفر الزيات مؤتمر مستقبل وطن - أرشيفية





الغربية – مصطفى عادل
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ينظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد حماد،  غدا الجمعة أول مؤتمراته الحاشدة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية بمركز شباب كفر الزيات تحت رعاية المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وسامح فتحي حبيب رئيس قطاع الدلتا بحزب مستقبل وطن.

ويشارك فى المؤتمر صلاح الحصاوي ونبيل أبو باشا نواب البرلمان بكفر الزيات وعمال الشركات وأهالى مركز كفر الزيات.

 

 

 

 

 


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