عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 15 ساعة

عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 15 ساعةالخميس، 01 مارس 2018 09:11 م
سنترال -ارشيفيه
شمال سيناء - محمد حسين
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عادت قبل قليل، خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 15 ساعة متواصلة.
وأفاد مصدر بسنترال العريش الرئيسى، أن خدمات الاتصالات بين الشبكات الارضيّة والمحمولة والانترنت انتظمت مجددا بعد فترة انقطاع استمرت من صباح اليوم ، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.
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