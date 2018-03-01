عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 15 ساعة







شمال سيناء - محمد حسين

عادت قبل قليل، خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها 15 ساعة متواصلة.

وأفاد مصدر بسنترال العريش الرئيسى، أن خدمات الاتصالات بين الشبكات الارضيّة والمحمولة والانترنت انتظمت مجددا بعد فترة انقطاع استمرت من صباح اليوم ، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.