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عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 15 ساعة

الخميس، 01 مارس 2018 09:11 م
عودة الاتصالات لشمال سيناء بعد انقطاعها 15 ساعة سنترال -ارشيفيه





شمال سيناء - محمد حسين
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عادت قبل قليل، خدمات الاتصالات والإنترنت لشمال سيناء بعد انقطاعها  15 ساعة متواصلة.
 
وأفاد مصدر بسنترال العريش الرئيسى، أن خدمات الاتصالات بين الشبكات الارضيّة والمحمولة والانترنت انتظمت مجددا بعد فترة انقطاع استمرت من صباح اليوم ، وعادت للمناطق التى فصلت عنها.
 
 

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