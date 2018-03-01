"عمومية مهندسين القاهرة" توقف قرار بيع نادى حلوان وتصدق على ميزانية 2017

"عمومية مهندسين القاهرة" توقف قرار بيع نادى حلوان وتصدق على ميزانية 2017الخميس، 01 مارس 2018 05:35 م
عمومية المهندسين
كتب رضا حبيشى
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وافقت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة على وقف قرار بيع نادى المهندسين بحلوان المتخذ من مجلس عامى 2016 و2017 ودراسة استغلاله لصالح الأعضاء.
كما وافقت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة على اعتماد ميزانية 2017 وموازنة 2018، واستعرضت إجراءات إنشاء نادى القاهرة الجديدة بعد استردادها عقب سحبها من قبل المجلس السابق، وتطوير نادى أبو الفدا بالزمالك، مع السير فى إجراءات استرداد نادى القطامية التى تم سحبها خلال فترة المجلس السابق.
واستعرضت الجمعية العمومية فى حضور مملثى الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس النقابة الفرعية المهندس هشام أبو سنة والمهندس ضياء الكيكى أمين النقابة والمهندس طارق جريشة أمين الصندوق بالنقابة الفرعية تحقيقها فائض 65% خلال موازنة 2017.
وأكد أمين الصندوق، أن النقابة الفرعية حققت فائض فى الإيراد بلغ 9.4 مليون جنيه، واستطاعت تحقيق طفرة لم تشهدها النقابة من قبل.
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