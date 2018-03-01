علامات تكشف عن وجود حصوات الكلى بالجنين مبكرا قبل الولادة.. تعرفى عليها







كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة عبير عليان استشارى أمراض الأطفال، وكلى الأطفال بالأردن،عن مفاجأة، وذلك خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى الـ36 المنعقد حاليا بالقاهرة، بأنه يمكن اكتشاف العلامات المنذرة للإصابة بحصوات الكلى فى الطفل وهو جنين فى بطن الأم.

وقالت: "إن تكوين حصوات الكلى فى الأطفال والذى يسمى " سستين يوريا "، يمكن اكتشافه قبل الولادة عن طريق علامات مميزة فى الموجات الصوتية قبل الولادة، موضحة أن اكتشافه قبل تكوين الحصى يمنع حدوث مضاعفات وخلل فى وظائف الكلى من خلال الأدوية الوقائية والتعليمات الغذائية".

وأضافت أنها قامت بإجراء دراسة حديثة فى فرنسا على 70 مريضا المصاب بهذا المرض الوراثى النادر، موضحة أن أهم العلامات المنذرة قبل الولادة هو ظهور القولون باللون الأبيض مثل لون العظام، وذلك خلال أشعة الموجات الصوتية، ويظهر ذلك فى الـ3 أشهر الأخيرة من الحمل،وعندها يجب على طبيب أمراض النساء والتوليد إخبار طبيب الأطفال لإجراء فحوصات مرض "السيستين يوريا"، وتشخيص المرض مبكرا قبل حدوث اى حصوات، موضحة أن الحصوات تتكون لدى الطفل غالبا بعد مرور السنوات الأولى من العمر.

وأوضحت أنه لتجنب تكوين حصوات لدى الطفل يجب الإكثار من شرب السوائل بتناول ضعف السوائل المقررة للطفل العادى مع تناول الأدوية التى تزيد من قلوية البول ليتم إذابة أملاح "السيستين" ويتم إعطاء الأم تعليمات غذائية لتقليل الأغذية التى تحتوى على المواد، التى تتحول إلى ملح السيستين مثل اللحوم والأجبان والسمك والبيض.

وأشارت إلى أن هذا المرض يحدث بنسب متفاوتة حول العالم،حيث أن نسبة حدوثه تمثل واحد من كل ألف، وقد تصل فى بعض البلدان إلى واحد لكل 100 ألف، وتزيد هذه الأمراض فى البلدان التى ينتشر فيها زواج الأقارب بنسبة كبيرة.

وقالت يعتبر هذا المرض مرض جينى وراثى وهناك تطور كبير فى الأبحاث لاكتشاف علاجات جينية فى المستقبل.