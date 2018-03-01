video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عبور 46 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.7 مليون طن

الخميس، 01 مارس 2018 01:44 م
عبور 46 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.7 مليون طن قناة السويس -أرشيفية





الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت اليوم الخميس، عبور 46 سفينة، بحمولة 2.7 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة، بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAERSK MC KINNEY MOLLAR ، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من إسبانيا، ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الليبيريةMSC LEANNE ، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من سيرلانكا، ومتجهة إلى المملكة المتحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهاب مميش : 41 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 2.4 مليون طن

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

اخبارهيئة قناه السويس

عبور السفن

البيان الملاحي

اخبار مصر



لا تفوتك
صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

بالتواريخ والأرقام.. تعرف على حوداث قطارات السكة الحديد × 10 سنوات

بالتواريخ والأرقام.. تعرف على حوداث قطارات السكة الحديد × 10 سنوات

صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان

صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان

الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"

الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"

سفاح أمريكى يجمع دى كابريو وبراد بيت فى فيلم واحد

سفاح أمريكى يجمع دى كابريو وبراد بيت فى فيلم واحد

حارس الأهلى يتحدث عن فوائد المعايشة فى ألافيس الإسبانى

حارس الأهلى يتحدث عن فوائد المعايشة فى ألافيس الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة