عبور 46 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2.7 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت اليوم الخميس، عبور 46 سفينة، بحمولة 2.7 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة، بحمولة مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MAERSK MC KINNEY MOLLAR ، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من إسبانيا، ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الليبيريةMSC LEANNE ، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من سيرلانكا، ومتجهة إلى المملكة المتحدة.