طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لشحن 215 كيلو ذهب مستخرج من منجم السكرى







كتب محمد طنطاوى

اتخذت سلطات قرية البضائع بالتعاون والتنسيق مع سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، إجراءات أمنية مشددة استعدادا لشحن 215 كيلو جرام من الذهب الخالص والمستخرج من منجم السكرى تمهيدًا لسفره إلى كندا لتنقيته.

ووصلت شحنة الذهب على متن طائرة خاصة، قادمة من مطار مرسى علم وتم تفريغ الشحنة تمهيدًا لشحنها إلى كندا لتنقيتها، بحضور مندوب من مصلحة التمغة والموازين.