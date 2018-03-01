طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ 1969







رويترز

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع فى الأسبوع الماضى ليسجل أدنى مستوى فى أكثر من 48 عاما.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت بواقع عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 210 آلاف للأسبوع المنتهى فى 24 فبراير وجرى تعديل طلبات الأسبوع السابق لتظهر ألفى طلب أقل من القراءة السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 226 ألفا فى الأسبوع الماضى.

وقراءة الأسبوع الماضى هى السادسة والخمسون بعد المئة على التوالى التى تظل فيها الطلبات دون مستوى 300 ألف المرتبط بقوة سوق العمل، وتلك أطول مدة متصلة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر حجما.

ويرى مسؤولو مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) أن سوق العمل تقترب الآن من وضع التوظيف الكامل. وسجل معدل البطالة أدنى مستوى فى 17 عاما عند 4.1 %.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، الذى يعتبر مؤشرا أدق لاتجاهات سوق العمل، بمقدار خمسة آلاف طلب إلى 220 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضى.