ضبط عامل هارب من 3 قضايا جنائية صادر بهم حكم بالمؤبد بقنا







قنا- هند المغربى - وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من القبض علي عامل هارب من السجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا جنائية بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تلقي اللواء علاء العياط، مدير امن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض مديرالمباحث يفيد القبض علي، محمود . ع س، هارب من حكم بالسجن المؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا جنائية بمركز دشنا شمال قنا ، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولى التحقيقات.