ضبط عامل هارب من 3 قضايا جنائية صادر بهم حكم بالمؤبد بقنا

ضبط عامل هارب من 3 قضايا جنائية صادر بهم حكم بالمؤبد بقناالخميس، 01 مارس 2018 09:18 م
حبس -ارشيفيه
قنا- هند المغربى - وائل محمد
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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من القبض علي عامل هارب من السجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا جنائية بمركز دشنا شمال محافظة قنا.
تلقي اللواء علاء العياط، مدير امن قنا، إخطاراً من اللواء أشرف رياض مديرالمباحث يفيد القبض علي، محمود . ع س، هارب من حكم بالسجن المؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا جنائية بمركز دشنا شمال قنا ، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولى التحقيقات.
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